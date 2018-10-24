لقاء البياسجي يُعجل عودة غولام لتشكيلة نابولي

تعادل سهرة اليوم الأربعاء فريق نابولي الإيطالي مع مُضيفه باريس سان جيرمان بهدفين لهدفين بملعب “حديقة الأمراء” بباريس.

في الجولة ال3 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك في غياب الثنائي الدولي الجزائري أدم أوناس وفوزي غولام.

ولم يتواجد الأخير في القائمة المعنية بلقاء اليوم رغم أنه عاد للتدريبات الجماعية منذ مدة لكن المعطيات قد تتغير في أقرب الأجال خاصة بعد مردود الظهير الأيسر للبارتينوباي ماريو روي.

الذي سجل سهرة اليوم هدف التعادل الأول للبياسجي بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال61 ما يجعل المدرب كارلو أنشيلوتي يُفكر في تسريع عملية الدفع بلاعب الخضر بداية من الجولة القادمة للدوري الإيطالي.