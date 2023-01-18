لقاء الحكومة الولاة ..تحت شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق” غدا الخميس

اعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تنظيم لقاء الحكومة الولاة يوم الخميس 19 جانفي 2023 بقصر الأمم نادي الصنوبر- الجزائر.

وحسب وزارة الداخلية اللقاء تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحت شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق”.

وجاء بيان الداخلية كمايلي:

“تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لقاء الحكومة مع الولاة تحت شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق”، يوم الخميس 19 جانفي 2023 بقصر الأمم نادي الصنوبر- الجزائر”