لقاء الحكومة الولاة.. مواضيع هامة فوق الطاولة

تنظم، اليوم الخميس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تنظيم لقاء الحكومة الولاة، بقصر الأمم نادي الصنوبر- الجزائر.

وحسب وزارة الداخلية فإن اللقاء جاء تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحت شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق”.

كما يهدف اللقاء إلى تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية. ويقف عند مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطن.

في حين، سيستعرض اللقاء سبل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، من خلال وضع خارطة طريق شاملة ومتناسقة. وسيسمح بإبراز أوجه التكامل بين مختلف ولايات الوطن، وتثمين الإمكانيات والمزايا التي تزخر بها.

وسيسلط “اجتماع الحكومة – الولاة”، الضوء على مواضيع تتعلق بالتقييم المرحلي لتنفيذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وبحث آفاق توطيدها. ويبحث آليات التنسيق والتعاون بين الوالي ووسيط الجمهورية لمساعدة المواطنين والمستثمرين.

وكشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء أنه تم تقييم ولاة الجمهورية على مرتين. والثالث قادم. قائلا: “أجرينا تقييمين وحركتين في سلك الولاة والتقييم الثالث على الأبواب”.

وخلال لقاء دوري أجراه الرئيس تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال رئيس الجمهورية ان التقييم الاول للولاة. كان عن طريق مناطق الظل التي أخدها البعض منه بسخرية. ولكن تغيرت الأامور الأان بعد ان أعطينا صلاحيات كبيرة للولاة . وليس لديهم الحجة اليوم بعد ان أصبح الوالي هو من يشرف على ولايته بنفسه.

أما بخصوص تقييم أداء الحكومة قال رئيس الجمهورية أن حكومة أيمن بن عبد الرحمان ما زالت جديدة ومن السابق لأوانه الحكم عليها. كما ان تقييم الأداء الحكومي مستمر وتغيير الوزراء يكون إن وقع هناك خطأ فادح.