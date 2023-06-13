لقاء الرئيسين تبون وبوتين يشغل الإعلام الروسي

يشرع اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين.

وستدوم زيارة رئيس الجمهورية، إلى موسكو ثلاثة أيام، (من 14 إلى 16 جوان الجاري). حيث سيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات بين البلدين.

وسيشارك رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية.

وحسب الإعلام الروسي، سيوقع كل من الرئيس تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. على وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة. هذه الاتفاقية ستكون إضافة للاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2001.

كما سيزور تبون منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 17 جوان.

وسيتمكن الطرفان من مناقشة آفاق التعاون في مختلف المجالات ، بما في ذلك في سوق الطاقة في إطار أوبك +.

وستسهم زيارة الرئيس الجزائري لروسيا في تنمية العلاقات الودية ومتعددة الأوجه بين البلدين. اللذين لهما تاريخ طويل من التعاون على الساحة الدولية.