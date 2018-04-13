لقاء “السياربي-لامسيو” يتوقف بسبب أحداث الشغب والحكم يتعرض للسرقة

صورة مباشرة بعد الهدف الثاني

توقف لقاء مولودية وهران ضد شباب بلوزداد بملعب الشهيد أحمد زبانة في الدقيقة ال78 بسبب إقتحام “الحمراوة” لأرضية الميدان.

حيث كان فريق شباب بلوزداد متفوقا بنتيجة هدفين دون رد.

وأوقف الحكم “زواوي” اللقاء المتأخر من الجولة ال25 للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وسجل ثنائية الفريق البلوزدادي اللاعب زكرياء دراوي في الدقيقتين ال35 وال78.

وتعرض ثلاثي التحكيم والمحافظ لعملية سرقة بعد نهاية اللقاء وإقتحام غرف تغيير ملابسهم.

وقال مُحافظ اللقاء للإذاعة الوطنية الأولى أن قرار توقيف اللقاء نهائي ولارجعة عنه.