لقاء بارادو وأولمبي الشلف بالدار البيضاء دون جمهور

كشفت اللجنة الأمنية لدائرة الدار البيضاء أنّه تقرّر إجراء المباراة المقبلة بين بارادو وأولمبي الشلف دون جمهور.

و في بيان من قبل المقاطعة الإدارية لدار البيضاء، فإنّه تقرّر منح 50 دعوة للفريق المحلي بارادو و25 دعوة للفريق الزائر أولمبي الشلف.

كما قالت أنه يجب التطبيق الصارم للقوانين لا سيما التي تمس بالوضع الامني قي الملعب.

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