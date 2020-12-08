لقاء بين المدير العام لديوان الحج والعمرة وممثلي الوكالات المنظمة للعمرة

أشرف سبقاق عبدالرزاق المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة صبيحة اليوم على لقاء تنسيقي جمع إطارات الديوان وممثلي وكالات السياحة والأسفار المشاركة في تنظيم عملية العمرة.

وتم اجراء اللقاءباستعمال تقنية التحاضرعن بعد، حيث يندرج اللقاء ضمن مساعي الديوان لتعزيز التنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء.

ويأتي اللقاء في إطار مرافقة الوكالات في ظل الظروف الاستثنائية التي كان لها تأثير كبير على أغلب القطاعات.

وتم استعراض واقع نشاط العمرة لاسيما في ظل استمرار جائحة كورونا كوفيد 19 والتي تسببت في توقف النشاط منذ أكثر من تسعة أشهر .

كما استمع المدير العام وإطارات الديوان لمختلف الانشغالات والتطلعات التي طرحها ممثلو الوكالات السياحية.

وتم في ذات اللقاء التطرق لمختلف المستجدات المتعلقة بالعمرة ، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها استعدادا لعودة النشاط بعد توفر جميع الظروف الملائمة لذلك وطنيا ودوليا.

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