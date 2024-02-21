لقاء بين بوغالي ورئيس مجلس الأعيان الأردني

التقى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية الأردنية الجزائرية وأهمية تنويع مجالاتها، وجرى ذلك بحضور سفير الجزائر لدى المملكة السيد عبد الكريم بحه.

وفي هذا اللقاء، أكد الفايز حرص جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، على إدامة التنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف النهوض بالعلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة، وبما يخدم القضايا العربية العادلة.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فلقد تناول لقاء الفايز وبوغالي الأوضاع الراهنة في المنطقة، والعدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث أكد الطرفان ضرورة وقف هذه العدوان الإجرامي، ووقف التطهير العرقي وحرب الابادة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الانسانية والطبية، ومنع الكيان الصهيوني من تنفيذ أية عملية عسكرية في رفح.

من جانبه أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ودعا إلى تعزيزها على كافة المستويات وخاصة البرلمانية والاستثمارية.

وفي صعيد ما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ندد بوغالي بجرائم الإبادة والتدمير التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية، مذكرا بالمواقف الجزائرية الحريصة على رفع الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني وكذا الجهودالتي تبذلها، بصفتها عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، من أجل فرض وقف مستدام لإطلاق النار في غزة ووقف التهجير القسري وإدخال المساعدات الضرورية لكافة أنحاء القطاع.