لقاء بين خلفان وزعلاني لبحث تمكين المرأة في الحياة السياسية وتعزيز ثقافة الانتخاب

التقى البروفيسور كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالنيابة، اليوم الاثنين، البروفيسور عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، تناول الطرفان المهام المشتركة لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما اتفقا على إطلاق أرضية تشاور مبدئية حول إمكانية تنظيم ندوة مشتركة تتناول التفكير في إيجاد آليات تمكين المرأة في مجال الحياة السياسية.

واتفق البروفيسور كريم خلفان مع البروفيسور عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على تنظيم هذه الندوة لفتح نقاش واسع مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف الأطراف المعنية. بغرض توسيع دائرة التحسيس والتوعية بممارسة الحق في الانتخاب. ونشر ثقافة الانتخاب وتبيان أهميتها خاصة بالنسبة للمرأة.

من جهة أخرى، اتفق الطرفان على تحديد الخطوط الاستراتيجية الأولى لأرضية توافقية يتم على أساسها إعداد وإمضاء مذكرة تعاون وتفاهم بينهما.