لقاء بين زطشي وممثلي الشرطة البريطانية ببيت “الفاف”

شهد مبنى الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بدالي إبراهيم الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، إجتماعا بين ممثلي الفاف وإدارة الشرطة البريطانية.

وشهد اللقاء حضور كل من ماثيو أشمياد، أنتوني ديلانو، توم أوتوايت فريدريك ويلز، وسونيا الموسوي من السفارة البريطانية في الجزائر.

كما عُقد هذا الاجتماع بحضور رئيس الفاف خير الدين زطشي والأمين العام محمد سعد، وكذلك ممثلين عن وزارة الداخلية، الأمن الوطني، والدرك الوطني ووزارة الشباب والرياضة.

خلال هذا الاجتماع، تبادل الجانبان الجزائري والبريطاني الكثير، خاصة فيما يتعلق بتنظيم وإدارة وأمن الأحداث الرياضية الكبرى، خاصة كرة القدم.

وتنوي الفاف التعاون مع الشرطة البريطانية في المجال الرياضي، خاصة لمحاربة العنف في ملاعب كرة القدم وحولها.