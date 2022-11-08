لقاء بين وزير الصحة والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفد من النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواصSNAPO برئاسة مسعود بلعمبري.

واستغل الوزير سايحي هذه المناسبة ليؤكد مجددا على أنّ هذا النوع من اللّقاءات التشاورية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين يعتبر المجال الأنسب للحوار البناء والتشاور الجاد على جميع المستويات.

وذلك من خلال عرض مجموع الانشغالات و إيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة خاصة ما تعلق منها بتنظيم مهنة الصيدلي.

وفي هذا الإطار ،أكد ذات المتحدث على أهمية تحسين ظروف عمل الصيدلي وخلق مناخ ملائم للقيام بنشاطه بالنظر الى الدور الكبير الذي يلعبه في الخدمة العمومية وهو الكفيل بضمان توفير الادوية و المستلزمات الطبية.

.وخلال حديثه مع أعضاء نقابة الصيادلة الخواص،دعا الوزير الى العمل على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة،مشيرا على ان أبواب وزارة الصحة ستبقى مفتوحة الى غاية القضاء على مجمل المشاكل بصفة نهائية.

من جانب اخر، رحب رئيس النقابة بقرار الوزير تفعيل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى ان هذه العملية من شانها ان تساهم في تنظيم قطاع الصحة بصفة عامة ومهنة الصيدلة بصفة خاصة

كما طرح بلعمبري عددا من الانشغالات المهنية الراهنة على غرار التكوين ، رقمنة القطاع و ضمان التسيير الالكتروني لملف الأدوية من خلال تتبع السوق وتحديد حالات الندرة.

بالإضافة الى ضبط نشاط تسويق المكملات الغدائية،إعادة النظر في نظام المناوبة للصيادلة و بالمناسبة ثمن رئيس النقابة الدورات التكوينية التي استفاد بها الصيادلة في اطار الاستجابة التضامنية ضد كوفيد -19.

وتطرق ذات المتحدث الى القرار الصادر في الجريدة الرسمية بخصوص لائحة المؤثرات العقلية وفق المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير هذه المنتجات.

حيث اكد أنّ هذا المرسوم ساهم إلى حد كبير في ضمان حماية وسلامة الصيادلة في الصيدليات و المستشفيات.

كما نوه بالنصوص التنفيذية للقانون18-11 المتعلق بالصحة حول الصيدلي المساعد و التكوين المتواصل و الخدمات المتعلقة بالصحة .

وفي ختام اللقاء،أجمع الطرفان على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان الخدمة العمومية المطلوبة من خلال متابعة عملية معالجة المشاكل المطروحة مع المصالح المركزية المختصة.