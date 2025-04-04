لقاء بين وزير الصحة ووزيرة الشؤون الاجتماعية لجمهورية ليبيا

من المرتقب التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية لدولة ليبيا ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

لتعزيز أطر التعاون وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية.

حيث التقى أمس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بوزيرة الشؤون الاجتماعية للجمهورية العربية الليبية، وفاء ابو بكر الكيلاني ، في لقاء هام يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي،

وذلك على هامش المشاركة في أشغال القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي تحتضنها العاصمة الألمانية برلين

وتجدر الإشارة إلى أن دولة ليبيا ستستضيف وزراء الشؤون الاجتماعية للدول العربية في لقاء رفيع المستوى يوم 29 ماي من هذه السنة،

وزير الصحة

وهو ما يمثل فرصة إضافية لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في المجالات الاجتماعية والصحية.