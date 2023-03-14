لقاء بين وزير الصناعة ورئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى.

وبحث الجانبان، خلال لقائهما، مناخ الاستثمار في الجزائر على ضوء الإطار القانوني الجديد للاستثمار. وتطرقا أيضا إلى العراقيل التي لازالت تواجه المستثمرين والصناعيين في تجسيد مشاريعهم وسبل حلحلتها.

وأكد زغدار، في هذا الخصوص، مرافقة دائرته الوزارية لكل الصناعيين في مسار تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.