لقاء بين وزير العدل والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة

عقد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الإثنين، لقاء مع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة برئاسة عوداش العيدي رئيس النقابة، وبحضور إطارات الوزارة.

وحسب بيان وزارة العدل، فلقد استمع الوزير طبي إلى الإنشغالات المطروحة من طرف النقابة الوطنية للقضاة.

وتلا هذا اللقاء حسب ذات البيان، عقد اجتماع بين ممثلي النقابة وإطارات وزارة العدل لمناقشة المسائل المطروحة وكيفية التكفل بها من الإدارة المركزية.