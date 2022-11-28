لقاء بين SNTF وشركات نمساوية لتطوير وعصرنة النقل السككي في الجزائر

استقبلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، وفدا من الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية يضم شركات متخصصة في الصيانة وصناعة عتاد وتجهيزات السكك الحديدية لاسيما الأمن والاتصالات.

وحسب بيان الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، فلقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري كل من المدير العام كريم عياش والمدراء المركزيين للشركة ومسؤولي فروع الشركة المتخصصة في الصيانة والدراسات.

فيما حضر عن الجانب النمساوي كل من سفيرة النمسا بالجزائر كريستين موزر والمدير الجهوي للغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية مارتان وولر

بالإضافة الى عدد من مسؤولي الشركات النمساوية المتخصصة في الصناعات والتجهيزات الخاصة بالسكك الحديدية.

وقامت الشركات النمساوية بعرض آخر التكنولوجيات والابتكارات المتعلقة بمجال النقل السككي لديها، على غرار العتاد وتجهيزات الأشغال وتجهيزات الصيانة والأمن والاتصالات.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية وشركات نمساوية متخصصة في الصناعات السككية من أجل تطوير وعصرنة الشبكة السككية في الجزائر.

كما تعرّف الشريك النمساوي خلال هذا اللقاء على القدرات السككية التي تحوزها الجزائر سواء فيما يتعلق بالشبكة السككية وأنواع القاطرات والعتاد والتجهيزات التي تستغلها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

هذا ومن المقرر أن يقوم الوفد النمساوي بزيارة القاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات بالرويبة غدا الثلاثاء 29 نوفمبر وذلك ضمن برنامج الزيارة.