لقاء تفاعلي بوزارة الشؤون الخارجية لتعزيز استثمار الجالية الجزائرية بالخارج في التنمية الوطنية

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بمعية زميله في الحكومة. وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، على لقاء تفاعلي ضم مجموعة من أفراد الجالية الجزائرية.

من الذين جسّدوا مشاريع استثمارية ناجحة بأرض الوطن، أو من حاملي المشاريع الذين باشروا مراحل تجسيدها في صيغ مختلفة ومجالات متعددة.

كما شارك في هذا اللقاء ممثلون عن القطاعات الوزارية المكلفة بالصناعة والفلاحة والسياحة. وعن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وبنك الجزائر.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين من أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج. ومرافقتهم في تجسيد مشاريعهم المقاولاتية ببلدهم الأم. إذ كان اللقاء سانحة لتبادل أوجه الرؤى والاستماع لانشغالات واقتراحات المتعاملين وعرض مختلف مشاريعهم.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار كاتب الدولة إلى أن هذه البادرة تشكل خطوة تمهيدية ستتبعها نشاطات أخرى. مثمنا تفاعل وتجاوب مختلف المتدخلين ومنوها بانخراط المتعاملين في المسار التنموي للبلاد. عبر انتهاز التسهيلات الممنوحة لفائدتهم ومناخ الأعمال والاستثمار بالجزائر.

وفي هذا الصدد، أكد شايب، على تجند كافة مصالح الدولة وعلى جميع المستويات. لمرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع من مواطنينا المقيمين بالخارج. لتجسيد أفكارهم ومبادراتهم الاستثمارية داخل أرض الوطن. تماشيا والتوجيهات السامية للسلطات العليا للبلاد والبرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز دور الجالية الوطنية بالخارج في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا.