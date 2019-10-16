لقاء تكويني في الاتصال المؤسساتي لفائدة اطارات صناديق الضمان الاجتماعي

بقلم حمزة.ب

بقلم حمزة.ب

نظمت اليوم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لقاء جهويا بمستغانم يجمع المكلفين بالاتصال على مستوى الهيئات التابعة للوزارة.

وحمل هذا اللقاء التكويني في الاتصال المؤسساتي شعار ” الاتصال المؤسساتي في خدمة المواطن”.

حيث يهدف هذا اللقاء التكويني إلى تعزيز قدرات تحكم إطارات القطاع في وسائل وآليات التواصل الجديدة.

والتمكن من أدوات الاتصال المؤسساتي بالشكل الذي يساهم في نشر المعلومة وتوفيرها بصفة آنية.

والتفاعل السريع والفعال مع مختلف انشغالات المواطنين ووسائل الاعلام.

هذه اللقاءات الجهوية ستتخللها ورشات تكوينية ستكلل بلقاء وطني ينتظر أن يخرج بتوصيات تمكن من التخطيط لاستراتيجية موحدة.

لبناء اتصال مؤسساتي فعال على مستوى قطاع الضمان الاجتماعي بجميع صناديقه من خلال تكوين قائمين بالاتصال بمثابة سفراء لهيئاتهم.