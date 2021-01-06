لقاء تنسيقي بين وزارة الثّقافة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

انعقد اليوم الأربعاء، اللقاء التنسيقي الأول بين وزارة الثّقافة والفنون والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وجرى اللقاء بمقر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويهدف هذا اللقاء إلى تفعيل اقتصاديات الثقافة والفنون، ويضع اللبنة الأساسيّة لتجسيد الاستراتيجيّة الجديدة حول الاقتصادالثقافي.

وقالت وزيرة الثّقافة والفنون، خلال كلمة الافتتاح، إن “للثقافة أهمية بالغة ليس فقط على مستوى التنشئة الاجتماعية للفرد الجزائري وإنما أيضا لها بعد اقتصادي،

وقالت الوزيرة،خلال كلمة الافتتاح،”إن للثقافة أهمية بالغة ليس فقط على مستوى التنشئة الاجتماعية للفرد الجزائري وإنما أيضا لها بعد اقتصادي،

يمكن أن تشكّل مورداً اقتصادياً إضافياً يساهم بشكل كبير في التنمية المحلية والوطنية،وهو الأمر الذي صار من الواجب المضي فيه خاصة في ظلّ

تبني الدّولة لنظام اقتصادي جديد يسعى إلى استغلال كلّ الموارد لخلق اقتصاد حقيقي ودائم”.

وأشارت بن دودة،إلى وجوب إرساء دعامة أساسية للاقتصاد الثّقافي تقوم على تفعيل كل الموارد التي يزخر بها قطاع الثّقافةوتثمينها اقتصاديا.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضرورة تثمين الجوانب المادية للمرافق الثّقافيّة،وهو ما يبحثه هذا اللقاء التنسيقي الأول.

للإشارة،اللقاء يدوم يومين كاملين ويجمع ممثلي وزارة الثقافة والفنون والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومختلف الشّركاء من القطاعات الوزاريّة المعنيّة.