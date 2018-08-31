لقاء ثنائي لبوتين وأردوغان يوم 7 سبتمبر حول سوريا

سيعقد الرئيسان الروسي فلادمير بوتين ، والتركي رجب أردوغان لقاء ثنائيا ،على هامش القمة الروسية التركية لايرانية حول روسيا يوم 7 سبتمبر في طهران

وحسبما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، لوكالة “سبوتنيك” ، أنهم تلقوا معلومات من الجانب الإيراني، عن أنهم عادوا مجددا إلى خيار طهران، لذا فإن اللقاء الثلاثي يتحضر في طهران بالتحديد.

وقال المتحدث ، ” إنه من البديهي توقع أن يستغل بوتين وأردوغان هذه الصيغة الثلاثية لمواصلة الحوار الثنائي”.

في سياق آخر،أعلن بيسكوف أن الرئيس بوتين يعتزم عقد لقاء مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، خلال زيارته إلى روسيا يوم 18 سبتمبر.

ورد بيسكوف بالإيجاب على سؤال لوكالة “سبوتنيك” حول ما إذا كان هناك اجتماع من هذا القبيل على جدول أعمال الرئيس بوتين.