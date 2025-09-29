لقاء جزائري-تونسي بنيويورك لتوحيد المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، لقاء ثنائيا مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي.

وذلك في ختام مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسمح اللقاء باستعراض أهم ما ميّز أشغال النقاش العام وغيره من الأنشطة والفعاليات التي تم تنظيمها في إطار الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين. لا سيما ما يتعلق بالقضايا التي تندرج في صلب اهتمامات البلدين. على غرار القضية الفلسطينية والمسائل المرتبطة بتعزيز السلم والدفع بالتنمية في القارة الإفريقية.

كما تناول الوزيران مختلف أبعاد ومحاور العلاقات الجزائرية-التونسية، وبحثا سبل مواصلة الجهود الكفيلة بتوطيدها بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد، في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستويات التكامل والشراكة.