لقاء جزائري-تونسي لتبادل الخبرات حول نشاط الصيد البحري وتربية المائيات 

استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للجمهورية التونسية.

والذي يزور الجزائر للمشاركة في اجتماع ثلاثي جزائري، تونسي، ليبي، حول الموارد المائية الجوفية في الصحراء الشمالية.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، والتي تؤهلهما للرفع من مستوى التعاون والشراكة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

كما دعا إلى المضي قدما وفق خطوات عملية في سبيل تجسيد الإرادة القوية لقائدي البلدين، بدءاً بتكثيف التنسيق في المجال العلمي والبحثي التطبيقي، وتبادل الخبرات والتجارب من أجل تنمية مستدامة لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات في البلدين.

وأضاف الوزير أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر بقدراته الواعدة، مفتوح للاستثمار أمام الأشقاء التونسيين، مشيرا إلى توفر العديد من فرص الشراكة في المجال التي يمكن أن تكون محل اتفاق بين الطرفين.

بدوره نوه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للجمهورية التونسية، بالإمكانات والكفاءات الكبيرة التي يحوزها البلدان.

والتي تفتح آفاقا واعدة للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، مبرزا ضرورة التنسيق في مجال البحث العملي لمواجهة التحديات المناخية المشتركة والتقليل من تأثيرها على نشاط الصيد البحري وتربية المائيات،.

كما أبرز وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، أهمية تكثيف التواصل واللقاءات التشاورية بين الطرفين، بهدف تجسيد عملي لمذكرات التفاهم الموقعة في مجال تطوير أنشطة الصيد البحري.

وفي الأخير اتفق الطرفان على عقد لقاء تنسيقي تقني عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، الأيام القليلة القادمة، تحضيراً لتنظيم يوم إعلامي لفائدة المستثمرين الجزائريين والتونسيين بالجزائر، بهدف إبراز فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بكلا البلدين.