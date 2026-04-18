لقاء جزائري–روسي رفيع المستوى لبحث الشراكة والقضايا الإقليمية والدولية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لفيدرالية روسيا، سيرغي لافروف، بمدينة أنطاليا.

وخلال هذا اللقاء، تم استعراض مختلف أبعاد علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز هذه الشراكة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، وذلك في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين.

كما تناولت المحادثات سبل تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات العربية-الروسية والعلاقات الإفريقية-الروسية، وذلك في ظل التحضيرات الجارية لعقد عدد من الاستحقاقات المرتبطة بهذا المسار.

وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، تبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز التطورات الراهنة، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على مستجدات القضية الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الصحراوي.

ويأتي هذا اللقاء ليعكس حرص البلدين على مواصلة التنسيق السياسي وتعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.