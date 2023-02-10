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قناة النهار

لقاء خاص مع الفنانة “نوال زعتر” تكشف من خلاله عن عديد الأمور مرت بها في حياتها

بقلم قناة النهار
لقاء خاص مع الفنانة “نوال زعتر” تكشف من خلاله عن عديد الأمور مرت بها في حياتها
لقاء خاص
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رابط دائم : https://nhar.tv/u0FL0
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