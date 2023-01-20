قناة النهار لقاء خاص مع سفير الهند لدى الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 20 جانفي 2023 - 16:56 لقاء خاص شارك غرِّد أرسل 57 0 لقاء خاص مع سفير الهند لدى الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8t3FS اقرأ أيضا النهار Breakfast ... فطور الصباح الصحي مع الشاف فريد قناة النهار 11 جانفي مداهمات أمنية مشتركة بسعيدة لتأمين إحتفالات راس السنة الميلادية الجديدة قناة النهار 01 جانفي بوقرة : لهذا لم نرى كثيرا من الأهداف في المباريات الأولى والأهم هو الفوز والتأهل قناة النهار 16 جانفي أثقل حصيلة في تاريخ الحوادث المنزلية.. وفاة 17 شخصا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال 24 سا قناة النهار 10 جانفي وزير الصحة: خصصنا إعتمادات مالية كبيرة للمستخدمين للإستفادة من علاوات كوفيد قناة النهار 16 جانفي وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا بمقر وزارة الصحة قناة النهار 14 جانفي الإرهـ.ـابي "عقيل": عدت من سوريا وإنخرطت ضمن حركة أحرارالشام لبعث النشاط الإرهـ.ـابي بجنوب الجزائر قناة النهار 03 جانفي الرئيس تبون للولاة.إخترناكم لنزاهتكم وما تحقق العام الماضي وجب أن يتجدد قناة النهار 19 جانفي الشيخ النوي: رئيس الجمهورية لديه رؤية وبرنامج للجزائر الجديدة والتطبيق في الميدان يأتي من الولاة قناة النهار 19 جانفي عبد الله هنين يوجه رسالة لأساتذة التعليم.. "نحن لا ننقص من حقكم ونكمّل بعضنا البعض" قناة النهار 04 جانفي