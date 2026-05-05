لقاء عطاف ومفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالمتوسط.. بحث سُبل إضفاء المزيد من الحركية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالمتوسط، دوبرافكا سويتشا. التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وسمح هذا اللقاء بإجراء تقييم شامل لمختلف أبعاد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وبحث سُبل إضفاء المزيد من الزخم والحركية والتوازن عليها. بما يتماشى مع أهداف “الميثاق من أجل المتوسط” الذي تم إطلاقه شهر نوفمبر 2025. لاسيما في ميادين الاستثمار والتجارة والطاقة والاقتصاد الأخضر والتعليم العالي وحركة الأشخاص.

كما استعرض الطرفان التحديات التنموية والأمنية الراهنة في الحوض المتوسطي. وأكدا على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يضمن استجابة فعالة ومستدامة لها.

