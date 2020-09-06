لقاء عمل بين أعضاء غرفة التجارة والصناعة الجزائرية وسفير الجزائر بفرنسا

نظمت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية لقاء عمل مع سفير الجزائر بفرنسا.

اللقاء الذي جرى، بمقر السفارة الجزائرية بفرنسا يوم امس السبت، يأتي في إطار المساهمة في بعث خطة الإنعاش الإقتصادي التي اطلقتها الحكومة.

حيث تطرق أعضاء غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، ممثلين عن أصحاب مؤسسات، إلى بحث سبل التعاون مع الجانب الديبلوماسي الجزائري بهدف تطوير مجالات عدة.

وأكد مسيروا مؤسسات جزائرية فرنسية في مختلف المجالات عزمهم في العمل معا ونقل الخبرة إلى أرض الوطن والمساهمة في التنمية المحلية للبلاد.

من جهة اخرى إقترح بعض المتعاملين الإقتصاديين من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، والناشطة في مجال الطاقات المتجددة، حلولا من شأنها أن تخدم الجزائر خصوصا وأن التوجه اليوم ينصب كله حول الإستثمار في هذا المجال.

وأكد أعضاء الغرفة عن رغبتهم في ولوج سوق الغستثمار في البلاد مطالبين الجهة الديبلوماسية بالمرافقة وتقديم التسهيلات لهم خصوصا في الملفات الإدراية للإستثمار.

قطاع الإستثمار في مجال الهيدروكاربور، ايضا، حضي بمكانته في النقاش مع السفير ، واكد متعاملون إقتصاديون جزائريون مقيمون بفرنسا عزمهم خوض الإستثمار في الجزائر.

وطالب أعضاء الغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة والصناعة حل مشكل البيروقراطية التي باتت تعيق كل مشاريعهم الاستثمارية في الجزائر.

من جهته أكد سفير الجزائر بفرنسا، صالح لبديوي، أن تعليمات رئيس الجمهورية واضحة في هذا المجال، والذي أكد على ضرورة الإستعانة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، والسعي لنقل الخبرة وكذا إعطاء الاولوية لتصدير المنتجات المحلية للخارج.