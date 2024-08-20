لقاء للمنتخبين لعرض برنامج المترشح عبد المجيد تبون في سعيدة

قال عبد الجبار داودي، المكلف بالإعلام والرقمنة لمديرية الحملة الإنتخابية للمترشح عبد المجيد تبون بولاية سعيدة. إنّ المترشح أكد بأن العهدة ستكون عهدة اقتصادية بامتياز تهدف من خلالها بلوغ 400 مليار دولار كناتج دخل محلي.

واجتمعت مديرية الحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون لولاية سعيدة، أمس بسينما سيراط بومدين، بمدينة سعيدة. مع نواب البرلمان بغرفتيه، ورئيس وأعضاء المجلس الشعبي الولائي. رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لولاية سعيدة، في لقاء تقني، كونهم ممثلي الشعب.

كما خصص هذا اللقاء لشرح المحاور العشر لبرنامج المترشح، والذي أكد بأن العهدة ستكون عهدة إقتصادية بإمتياز تهدف من خلالها بلوغ 400 مليار دولار كناتج دخل محلي. وبلوغ نسبة 100% كزيادة في الأجور، وتقوية القدرة الشرائية للمواطن. ومراجعة للتنظيم الإقليمي الإداري للولايات، وتعزيز التواصل بين الهيئة التنفيذية والتشريعية. ومواصلة رقمنة مختلفة القطاعات، تعزيز الدور الاقتصادي للجامعات برؤية عصرية تتماشى والمتطلبات الحالية، مع تشييد 2 مليون وحدة سكنية، ليرفع عبد المجيد تبون المترشح الحر سقف الإلتزامات.

وفي ختام اللقاء التقني، الذي جمع أكثر من 300 منتخب محلي ووطني، تمت الدعوة إلى تجند الجميع وإلتفاف مواطني ومواطنات ولاية سعيدة حول برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون.