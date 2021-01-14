لقاء مرتقب بين “زطشي” و”أنفانتينو”

كشف صالح باي عبود المكلف بالإعلام لدى الفاف، أن خير الدين زطشي سيلتقي رئيس الفيفا “إنفانتينو” في الكاميرون.

وقال “صالح باي عبود” في تصريحات للتلفزيون العمومي: “هناك لقاء مرتقب بين زطشي ورئيس الفيفا جياني أنفانتينو في الكاميرون”.

وأضاف: “زطشي سيشرح له مشروعه الذي ترشح من أجله وأيضا النقاط والأمور التي يحب أن يغيرها في الكرة الإفريقية”.

وتابع: “رئيس الفاف يقوم بحملة نظيفة وجدية من أجل كسب منصب في عضوية الفيفا”.

يذكر أن رئيس الفاف ومحمد ساعد “السكرتير العام” للفاف، وعمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي سافروا أمس الأربعاء إلى الكاميرون من أجل بداية الحملة الانتخابية لزطشي.