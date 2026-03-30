لقاء مع القاضيات لاستعراض مخرجات مشروع التعاون حول دعم تنمية المسار المهني للمرأة القاضية

انطلقت اليوم الإثنين بفندق Legacy Luxury” بحيدرة ، ابتداء من الساعة التاسعة أشغال ورشة استعراض مخرجات الفعالية الجانبية. المتعلقة بمشروع التعاون وزارة العدل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر ” حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات. اثر انعقاد الدورة السبعين الخاصة بلجنة الامم المتحدة. المعنية بوضع المرأة (70-CS) يوم 12 مارس 2026 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

كما أشرف على افتتاح أشغال الورشة أحمد أمين بوغابة، المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، رفقة ناتاشافان راين الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بالجزائر.

والورشة موجهة لفائدة القضاة والطلبة القضاة إلى جانب ممثلين عن قطاعات وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة وممثلين عن هيئات وطنية وسفارات اجنبية، وسيتم خلال هذه الورشة استعراض مجربات الفعالية الجانبية حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات والتي تم تنظيمها بنيويورك إثر انعقاد الدورة السبعين الخاصة بلجنة الامم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

