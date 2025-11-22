لقاء مع فعاليات المجتمع المدني لسيدي عيسى.. هذا ما أكده وزير الداخلية

انطلقت صباح اليوم السبت، ببلدية سيدي عيسى، أشغال اللقاء المحلي مع فعاليات المجتمع المدني، تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بحضور والي ولاية المسيلة و سلطاتها المحلية و فعاليات المجتمع المدني.

وحسب وزارة الداخلية، افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية قدّمها نجم الدين طيار، والي ولاية المسيلة عرض فيها أهم الإجراءات. التي تمت مباشرتها والورشات التنموية الجارية.

من جهته توجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بكلمة للفاعلين المحليين الحاضرين. أكّد من خلالها أن هذه الزيارة تأتي وفاءً لالتزامه أمام مواطني المنطقة خلال زيارته الأولى نهاية شهر سبتمبر المنصرم. حيث أوفده رئيس الجمهورية أنذاك للإطلاع على مخلفات التقلبات الجوية وسبل معالجتها.

وشدّد الوزير أن برمجة هذا اللقاء تهدف إلى تقييم مدى التكفل بهذه الآثار، كما يرمي إلى تخصيص فضاء تفاعلي مفتوح للمواطنين والمنتخبين. ومختلف فعاليات المجتمع المدني قصد طرح انشغالاتهم و تباحث سبل التكفل بها ضمن مقاربة العمل التشاركي والإصغاء. و التشاور بخصوص الشؤون المحلية التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية.

كما استعرض رئيس المجلس الشعبي الولائي أهم تطلعات المواطنين، فضلا على مداخلتين لكل من المندوب الوطني للمخاطر الكبرى. و المدير العام للجماعات المحلية، قدما من خلالها حوصلة للتدابير التي تم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية المسيلة. و كذا عرضا حول مجمل العمليات التنموية الجارية.

