 لقاء مغتربي فرنسا.. فرصة لإبراز مواهب الجالية الجزائرية

كشفت منظمة ملتقى “networking Algérien de France”، جميلة زيراوي، أن “الهدف من تنظيم الطبعة السادسة هو إبزار مواهب المغتربين الجزائريين بفرنسا”. وأشارت زيراوي، اليوم في حوار هاتفي مع النهار اونلاين، أن “هناك كفاءات جزائرية جد مهمة هنا بفرنسا”. تابعة “لكن في أغلب الأحيان لا يتم التعارف عليهم، بحكم انشغالاتهم المهنية”.

لذا حسبها من “المهم جدا عقد مثل هكذا لقاءات، من مسيري مؤسسات وأصحاب مشاريع وحتى طلبة وفنانين جزائريين متواجدين بفرنسا”.

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وفي ذات الساق أكدت ذات المتحدثة أن “العمل اليوم يتمحور أساسا حول تحديد شبكة جاليتنا المتواجدة في فرنسا”. وسيتم عقد حوارات ونقاشات حول كيفية ايجاد “فرص عمل مشتركة خدمة للجزائر”، تقول زيراوي. والعمل على صنع ” شبكة موحدة بكفاءات من شأنها تجسيد جسر ربط بين البلدين ” تضيف زيراوي.

وعن نقل الخبرة للبلد الأم تؤكد المنظمة الملتقى أنه “يجب التفكير بالإنتاج الايجابي، فقدرات وخبرات المغتربين متنوعة”. “ولا يمكن إهمالها بل إلاء أقصى الاهتمام حولها”.

وعن جديد الطبعة السادسة والتي ستقام يوم الأربعاء، قالت أن ” إلقاء سيضم 11 مشاركا، وسيفتح المجال أمام الطلبة المتواجدين بفرنسا”.

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