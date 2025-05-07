لقاء هام بين وزير التعليم العالي وابتسام حملاوي

إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،كمال بداري، اليوم ، بمقر الوزارة، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، الدكتورة ابتسام حملاوي.

واتفق الطرفان خلال هذا اللقاء على وجوب الشراكة والتكامل بين الجامعة والمرصد الوطني للمجتمع المدني. في مجال الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالمجتمع، وكذا التطوع الطلابي من أجل تحقيق مستهدفات رؤية الدولة التنموية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. باعتبار الجامعة خزان للأفكار وقاطرة للمجتمع.