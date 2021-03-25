لقاء وزارة الإتصال مع القنوات الخاصة .. وجوب إحترام الحياة الخاصة للأشخاص خلال الحصص الرمضانية

أجرى وزارة الإتصال اليوم الخميس لقاء بين سلطة ضبط السمعي البصري، والقنوات السمعية البصرية الخاصة المرخص لها.

وخلال اللقاء الذي أشرف عليه وزير الإتصال عمار بلحيمر أكد المشاركون على أهمية احترام القانون العام وقواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها.

كما قام المشاركون خلا اللقاء بالتشاور والتنسيق استعدادا لشهر رمضان والانتخابات التشريعية المقبلة.

اللقاء كان فرصة للقنوات الخاصة لمسؤولي القنوات التلفزيونية لطرح جملة من الإنشغالات.

وإتفق المشاركون على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وحرمة الشهر الفضيل، ضمن المرجعية الدينية الوطنية وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وكذا الحرص على احترام الأمن العام والحفاظ عليه لضمان الطمأنينة الاجتماعية ونبذ كل أشكال العنف التي تكرس الكراهية والجهوية والتطرف.

وتم الإتفاق في ذات الاجتماع على وجوب احترام الحياة الخاصة للأشخاص، خلال مختلف الحصص الرمضانية وبرامج الكاميرا الخفية.

وهذا مع صون كرامة المواطن وشرفه خلال أي معالجة إعلامية بما يتماشى وخصوصية المجتمع الجزائري ومكوناته.

وإختتم المشاركون على ضرورة احترام حق الترخيص في الصورة وعدم التقاطها دون إذن المعني واحترام سرية المراسلات، بما فيها الاتصالات الالكترونية.

فضلا عن حماية حقوق الطفل خلال مختلف التغطيات الاعلامية مهما كان نوعها.

وخلال الإجتماع تم التشديد على وجوب الحصول على تراخيص الإشهار للمكملات الغذائية من وزارة الصناعات الصيدلانية.

وكذا على عدم الخلط بين الخبر والتعليق في البلاطوهات الإعلامية والتوزان بين الحرية والمسؤولية.

وأيضا على ضرورة تفعيل آلية الضبط الذاتي بين متعاملي الإعلام السمعي البصري في التقيد بهذه القواعد.

الإجتماع توّج بالتأكيد على التوصيات التي أصدرتها مؤخرا سلطة ضبط السمعي البصري إلى مختلف القنوات العمومية والخاصة بخصوص شهر رمضان.