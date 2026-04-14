لقاء وطني بجامعة الجزائر 1 حول تسريع الانتقال نحو الجامعة من الجيل الرابع

احتضنت جامعة الجزائر 1 “يوسف بن خدة” اليوم الثلاثاء لقاءً وطنيًا استراتيجيًا خُصص لمتابعة مسار تحديث وعصرنة منظومة التعليم العالي في الجزائر.

وقد جرى هذا اللقاء على مستوى جامعة الجزائر 1.بحضور مديرها الأستاذ الدكتور عمار حياهم، وبمشاركة ممثلي الجامعات النموذجية المصنفة. ضمن مشروع الجامعة من الجيل الرابع. إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة. بمتابعة هذا الورش، فضلاً عن شركاء مؤسساتيين ودوليين.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للانتقال نحو الجامعة من الجيل الرابع، الأستاذة الدكتورة نوال عبد الطيف مامي. أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية وطنية طموحة تهدف إلى إحداث تحول عميق في منظومة التعليم العالي، قائم على رقمنة الهياكل والخدمات الجامعية. وتطوير الممارسات البيداغوجية، وترسيخ حوكمة قائمة على البيانات، إضافة إلى تعزيز دور الجامعة كمحرك للابتكار وخلق الثروة. والانفتاح المتزايد على المحيط الدولي.

وقد تميّز اللقاء بمشاركة شبكة “يونيماد”، وهي شبكة أورومتوسطية تضم 186 جامعة، ممثلة بمديرها مارشيلو سكاليزي.حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتوسيع مجالات الشراكة مع الجامعات الأوروبية، خاصة من إسبانيا وإيطاليا.

كما تمّ خلال هذا اللقاء تحديد عدد من الجامعات الأوروبية الرائدة لتكون مؤسسات قاطرة. تعمل بالتنسيق مع الجامعات الجزائرية في مجالات تبادل الخبرات، وتطوير التكوين. وإطلاق برامج مشتركة، بما يُعزز إشعاع الجامعة الجزائرية ويرفع من جاذبيتها الدولية.

وفي ختام اللقاء، تم عرض تقدم ورشات الإصلاح الجارية. إلى جانب مناقشة آفاق تعميم نموذج الجامعة من الجيل الرابع على مختلف المؤسسات الجامعية النموذجية.بما يضمن انتقالاً تدريجيا نحو منظومة تعليم عالٍ حديثة وفعالة.

وتجسد هذه المبادرة إرادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جعل الجامعة الجزائرية. رافعة أساسية للتنمية المستدامة، وتعزيز حضورها الإقليمي. والدولي في ظل التحولات العالمية. في مجال التعليم العالي.