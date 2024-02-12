لقاء وطني حول آليات الاستثمار في مجال الصناعة السينماتوغرافية

تشرف وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركّاش، يوم الثلاثاء، بقصر الثقافة مفدي زكريا على فعاليات ” اللقاء الوطني حول آليات الاستثمار في مجال الصناعة السينماتوغرافية”.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان لها أن هذا اللقاء جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بتشجيع الاستثمار. في ميدان الصناعة السينماتوغرافية، أين سيتم التعريف بالتنظيم التشريعي والإداري الجديد للراغبين بالاستثمار في هذا المجال.

يشار أن اللقاء الوطني سيعقد ابتداء من الساعة 09:00 سا صباحاً من يوم الثلاثاء. وبحضور ممثلين عن قطاعات وزارية، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. ومستثمرين ومؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، كما سيعرف تقديم مداخلات مهمة ذات صلة بالموضوع و فتح نقاش عام حوله .

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