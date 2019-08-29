لقاء وطني للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة منتصف سبتمبر

استقبل وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الخميس، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عبد القادر قوري.

وقد ناقش الطرفان العديد من المواضيع، على غرار برامج ونشاطات الغرفة، إضافة إلى طرح انشغالات المتعاملين الإقتصاديين.

وأكد رئيس الغرفة حرصه على مرافقة المتعاملين الإقتصاديين، سواء داخل أو خارج الوطن.

وهذا بتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأجانب بهدف تبادل الخبرات.

بالإضافة لبحث آفاق التعاون وتعزيز التبادل التجاري، والعمل على ترقية مختلف القطاعات، وتطوير الإقتصاد الوطني خاصة بترقية الصادرات خارج المحروقات.

كما تطرقا إلى سبل تطوير الخدمات المقدمة من الغرفة للمتعاملين الإقتصاديين، كرفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملاتـ، وتحسين أسلوب العمل.

وأشاد الوزير بالدور البالغ لغرف التجارة والصناعة على المستوى الوطني، من حيث التنمية الاقتصادية وتوفير مناخ جيد للأعمال للمتعاملين الاقتصاديين.

وأكد أن غرف التجارة والصناعة، هي الرابط الفعلي والمتين بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارة، سواء على المستوى المحلي والوطني.

وأكد حرصه على الالتقاء الدوري مع أعضاء الغرف بدء بعقد لقاء وطني للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة منتصف شهر سبتمبر 2019.