لقاء وطني للمديرين الولائيين للخدمات الجامعية.. مناقشة وضعية المرافق الخدماتية وظروف الحياة وسط الإقامات

ترأس الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لقاء وطني للمديرين الولائيين للخدمات الجامعية.

وجرى هذا الإجتماع بقاعة الإجتماعات بحضور الهيئة المؤقتة للمديرية العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية.

وكذا إطارات في الإدارة المركزية، والمدراء الولائيين للخدمات الجامعية عبر الوطن.

وقد تمحور اللقاء حول مناقشة سبل تنفيذ خارطة الطريق المستعجلة التي أعدها القطاع لهذا الغرض.

وذلك فيما تعلق بالأمن،الوقاية، الإطعام، الصيانة الدورية، النظافة، النقل، التدفئة، الأنترنت والنشاطات العلمية، الثقافية والرياضية.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن خارطة الطريق هذه تتسم بالطابع الاستعجالي، إذ يستلزم تطبيقها عقلنة وتعبئة الوسائل المادية والبشرية الذاتية المتاحة على مستوى الاقامات الجامعية.

وكذلك تجسيد العمليات الاستثمارية التي ستبرمج لإعادة تأهيل هياكل الاقامات الجامعية وتجديد تجهيزاتها.

ومما يجدر التنويه به أن الإدارة المركزية تشجع المديرين الولائيين على القيام بجميع المبادرات التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للطلبة ،داخل قضاءات الإقامات الجامعية.

وقد حث الأمين العام مسؤولي الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية على الحضور الدائم والإصغاء للتكفل بالمشاكل الموجودة التي قد تطرأ.

بالإضافة إلى تنظيم لقاءت دورية مع لجان الإقامات الجامعية التي يجب بعثها من جديد،في إطار مقاربة تشاورية مع الطلبة والمستخدمين.

ومن جهتهم، عبر المجتمعون عن استعدادهم لرفع التحديات من أجل تقديم صورة مشرفة لعمل الخدمات.

وكذا تحسين الصورة الذهنية لها لدى الطلبة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الخدمات الجامعية.