لقاء الحكومة مع الولاة يومي 24 و25 ديسمبر.. بشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاء الحكومة مع الولاة يومي 24 و25 ديسمبر بقصر الأمم نادي الصنوبر.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن اللقاء سيكون بشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية.”

وأوضح المصدر نفسه، أن المشاركين في اللقاء سيعكفون على مناقشة آليات تحقيق تنمية محلية مستدامة. وكذا تحديات تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي.

أما بخصوص الاقتصاد المحلي، فستتم مناقشة التحديات لخلق الثروة وفرص الشغل. ورقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية. وكذا التخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة. يضيف البيان.