لقاء الرئيس تبون ووفد أمريكي رفيع.. الجزائر وواشنطن نحو مرحلة جديدة

أكد نائب كاتب الدولة الأمريكي، كريستوفر لاندو، اليوم، تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، والتعاون في المجال الأمني.

وقال نائب كاتب الدولة الأمريكي، في تصريح للصحافة: “إنه لشرف عظيم أن أكون هنا إلى جانب قائد أفريكوم، الجنرال داغفين أندرسون. لقد تشرفنا كثيرا باستقبال رئيس الجمهورية لنا ومن دواعي سرورنا الكبير أن نكون هنا في الجزائر”.

جاء هذا التصريح عقب استقبال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كريستوفر لاندو رفقة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الجنرال داغفين أندرسون، والوفد المرافق لهما.

وأضاف كريستوفر لاندو: “هذه هي زيارتنا الأولى لهذا البلد وقد أعجبنا كثيرا بحفاوة الاستقبال وجمال بلدكم”.

وبالمناسبة، أكد لاندو أن العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية والجزائر “عميقة جدا”، مذكرا بأنها تعود إلى سنة 1795 عندما وقع جورج واشنطن والباي حسن باشا معاهدة سلام وصداقة.

وتابع لاندو: “بينما نحتفل هذا العام بالذكرى الـ250 لاستقلال بلدنا، نتذكر أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك. كما أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الدولة الجزائرية بعد استقلالها سنة 1962”.

وبخصوص التعاون المشترك، قال لاندو: “نحن اليوم أمام لحظة مهمة، حيث يمكننا بعد كل هذه السنوات من استقلال الجزائر أن نتطلع إلى إمكانيات هائلة تعود بالنفع على الشعبين الجزائري والأمريكي من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل معا لأجل مصلحة الشعبين”.

كما أبرز لاندو وجود “مجالات مهمة للتعاون في المجال الأمني والعمل سويا لمواجهة التحديات في منطقة الساحل مع السعي إلى حل قضية الصحراء الغربية بعد مرور أكثر من 50 عاما”.

واختتم قائلا: “هذه لحظة مهمة جدا في العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر ويشرفني مرة أخرى أن أكون هنا وآمل أن تنظر الأجيال القادمة إلى هذه اللحظة كنقطة تحول في العلاقة بين بلدين عظيمين” .. “بدأنا فعلا في تطوير الامكانات الكاملة لهذه العلاقة”.