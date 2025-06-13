لقاء سري في كوبنهاغن.. والسبب شياخة !

كشف الصحفي الإسباني بيدرو دي زاراتي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن تطور حصريّ بخصوص مستقبل المهاجم الدولي الجزائري الناشط في صفوف نادي كوبنهاغن، أمين شياخة.

وأفاد المصدر بأن عضواً بارزاً من الطاقم الإداري لنادي إسبانيول برشلونة قد سافر، أمس الخميس، إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. من أجل عقد اجتماع مع مسؤولي نادي كوبنهاغن الدنماركي.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن العملية المطروحة تدور حول صفقة إعارة مع خيار الشراء. ما يعكس رغبة الطرفين في اختبار التجربة ميدانيًا قبل الحسم النهائي في مستقبل اللاعب.

هذه الخطوة قد تكون بوابة اللاعب نحو الانطلاق في مسيرة احترافية كبيرة في أوروبا. لا سيما أن ناديي إسبانيول وكوبنهاغن معروفان بتكوين المواهب الشابة وإبرازها في البطولات الكبرى.

يبقى الآن ترقب ما ستسفر عنه هذه المفاوضات، وهل سينجح مسؤولو الفريق الكتالوني في الظفر بخدمات هذه الجوهرة الجزائرية الصاعدة.