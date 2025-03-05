لقاء مستقبل الرويسات – اتحاد الحراش.. الأمن يوقف أصحاب المناشير التحريضية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم، في نشر مناشير إلكترونية تحريضية، على خلفية أحداث لقاء فريقي مستقبل الرويسات واتحاد الحراش.

وأكدت المصالح ذاتها أنه من بين الموقوفين مسبوقون قضائياً، كما تم ضبط واسترجاع الأجهزة الإلكترونية المستعملة (الهواتف النقالة) في نشر الأفكار والأخبار التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية.

وأوضحت مصالح أمن ولاية الجزائر، أنه على إثر رصد مقاطع فيديو تحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر فيها أشخاص يقومون بتوجيه خطاب الكراهية والتمييز، على خلفية أحداث لقاء فريقي مستقبل الرويسات واتحاد الحراش. باشرت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية للمصالح ذاتها بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة.

ومكّنت التحرّيات الميدانية والتقنية حول مروجي هذه المضامين التحريضية، من تحديد هوية أصحاب الحسابات الإلكترونية.

وتم توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم مسبوقون قضائيا، مع ضبط واسترجاع الأجهزة الإلكترونية المستعملة (الهواتف النقالة) في نشر الأفكار والأخبار التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية.

المشتبه فيهم قدّموا، اليوم الأربعاء، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتّصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن أفعال عرض لأنظار الجمهور فيديوهات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. الترويج عمدا ووضع مناشير من شأنها المساس بالنظام والأمن العموميين. التمييز وخطاب الكراهية باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.