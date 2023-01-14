لقاحات كورونا من ماء وملح بملصقات شركات عالمية.. هكذا زوّرها المحتالون وباعوها عبر الانترنيت

يكشف فيلم “لقاحات برسم البيع” بثته قناة الجزيرة، عن سوق سوداء وموازية لبيع لقاحات فيروس كورونا. وتعرض في هذه السوق الوهمية كميات كبيرة من اللقاحات للبيع بشكل غير قانوني عبر الإنترنت.

وحسب فيلم “لقاحات برسم البيع”، فإن السوق الوهمية فتحت أثناء جائحة كورونا بابًا كبيرًا للتلاعب والاحتيال على المرضى وذويهم. وحتى المؤسسات الصحية المعنية، وذلك بسبب الطلب المتزايد عليها وضعف التوريد خاصة للبلدان النامية.

ويعرض الفيلم حالات لأشخاص تلقوا لقاحات زائفة في مستشفى كيسوا الأوغندي، واتضح أن من كان يقف خلفها عصابة من المحتالين. كما استعرض شهادات لأشخاص تلقوا جرعات تحتوي على ماء وملح وعليها ملصقات لشركات أسترازينيكا-أكسفورد ومودرنا.

وكشف الفيلم عن دور قنصل ناميبيا الفخري بإيطاليا في صفقة بيع لقاحات غير قانونية. كما يقابل الفيلم المسؤول الأمني الإيطالي عن تتبع الاحتيال في بيعها على الإنترنت. ويظهر الفيلم ضعف رقابة الحكومات على بيعها على الإنترنت المظلم. إضافة إلى صعوبة السيطرة على تلك التجارة غير القانونية.

واستطاع الفيلم التوصل للعديد من الشركات التي ظهرت على الإنترنت، والتي ادعت بأنها وكيل حصري لشركات عالمية تنتج هذه المواد. وامتلاكها جرعات تقدر بالملايين من اللقاح، لكن بعد التحقق من أصول الشركات وعناوينها اتضح أنها وهمية ولا تمتلك أي شيء مما ذكر.

وبعد تعقب مستمر، اتضح أن تحصيل الأموال يتم عبر العملات الرقمية المشفرة، وتدور هذه الأموال في 4 محافظ رقمية. وقد أطلقت الشرطة الإيطالية حملة لمكافحة اللقاحات المزيفة من إيطاليا.

وأسهمت جائحة كورونا في خلق نشاط احتيالي بسبب الارتباك العالمي الذي ترافق مع الجائحة، وإنتاج اللقاح. وقد يعود هذا الاحتيال للظهور مجددا إذا ظهرت متحورات جديدة من الفيروس لا تستطيع الحالية القضاء عليها.