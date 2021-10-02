لقاح الأنفلونزا يخفف من أعراض الإصابة بكورونا

دعا مدير الشؤون الطبية والشبه طبية بمستشفى مصطفى باشا، البرفسور رشيد بلحاج، إلى ضرورة أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية، معتبرا أنه يساعد في التخفيف من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد البروفيسور في تصريح للإذاعة الوطنية، على حتمية توجه الملقحين ضد كوفيد 19 إلى أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لحماية أنفسهم، خاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. مشيرا إلى وجوب استشارة الطبيب قبل التوجه نحو التلقيح.

ووجد باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يخفف من مسار المرض عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث اعتمدت الدراسة على مقارنة البيانات الصحية لأكثر من 70 ألف مريض أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لتكتشف أن المرضى الذين تم تطعيمهم ضد الإنفلونزا وأصيبوا بفيروس كورونا لم يتطلب علاجهم نقلهم إلى المستشفى ووحدة العناية المركزة إلا في حالات نادرة.

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