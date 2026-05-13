لقاح الانفلونزا “إنفلوفاك” محور مباحثات صيدال ومختبر “أبوت” الأمريكي

استقبل المدير العام لمجمع صيدال، البروفيسور مراد بلخلفة، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في الجزائر، ا مارك أ. شابيرو، رفقة وفد من مختبر “أبوت” الأمريكي . وذلك في موقع الإنتاج “قسنطينة 1” التابع لمجمع صيدال.

ركّزت المباحثات خلال هذا اللقاء على لقاح الإنفلونزا “إنفلوفاك” ضمن إطار الشراكة القائمة بين صيدال مع شركة أبوت. حيث أعرب الوفد الأمريكي عن تقديره الكبير لهذا التعاون الاستراتيجي. مشيدًا بجودة البنية التحتية وكفاءة فرق العمل لدى صيدال.

من جانبه، قدّم البروفسور بلخلفة لمحة عن المشاريع الطموحة للمجمع ، بما في ذلك برنامج العلاج بالخلايا. مما يعكس التزام المجمع بالابتكار والبحث الطبي المتقدم.

وأكد الطرفان على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين الشركة و المختبر الأمريكي. بما يُسهم في تطوير القطاع الدوائي في الجزائر وتوفير حلول صحية مبتكرة للمواطنين.

