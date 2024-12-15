لقاح السرطان الروسي مجانيا للمرضى

أعلن أندريه كابرين كبير أطباء الأورام بوزارة الصحة الروسية، أن لقاح السرطان الروسي الذي يجري تطويره سيكون مجانيا للمرضى.

وقال كابرين لإذاعة روسيا: “بشكل عام، كانت جميع أدوية الأورام، خاصة في البداية، عند دخولها إلى السوق. بما في ذلك أدوية العلاج المناعي، باهظة الثمن في البداية. ونحن نعتقد أن هذا اللقاح لن يكون دواء لفئة معينة، ويجب أن يكون مجانيا للمرضى بالطبع”.

وتوقع رئيس مركز “غاماليا” الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينسبورغ في وقت سابق. أن يتم إستلام التصاريح الرسمية باستخدام لقاح السرطان الذي يعمل المركز على تطويره في جانفي 2025.

وأشار المركز في وقت سابق إلى أنه يعمل على تطوير لقاح ثوري للسرطان، وأكد مدير المركز، ألكسندر غينتسبورغ في جوان الفارط. أن اللقاح مخصص للأشخاص الذين يعانون بالفعل من السرطان، ويطلق على هذا الدواء إسم اللقاح لأنه مصمم لتنشيط جهاز المناعة. وبفضله ستتمكن الخلايا الليمفاوية في الجسم من التعرف على الخلايا السرطانية وتدمرها.

ويتم تطوير اللقاح بمشاركة عدة جهات علمية في روسيا، وهي مركز “غاماليا” ومعهد “هرتسن”. لأبحاث الأورام في موسكو ومركز “بلوخين” الوطني الطبي لأبحاث الأورام.

وأعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور