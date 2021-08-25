لقاح جونسون آند جونسون: الجرعة الثانية ترفع مستويات الأجسام المضادة 9 أضعاف

كشفت شركة “جونسون أند جونسون“، اليوم الأربعاء، أن جرعة ثانية من لقاح “كوفيد-19” تولد استجابة قوية لجهاز المناعة.

ولاحظ الأشخاص الذين تلقوا جرعة ثانية من اللقاح بعد ستة إلى ثمانية أشهر من اللقاح الأول أن مستويات الأجسام المضادة أعلى 9 أضعاف من أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة.

وحسب الشركة، فإن متلقي لقاح “جونسون أند جونسون” يجب أن يتلقوا جرعات معززة بعد ثمانية أشهر من التطعيم الأولي.

وأضافت الشركة، إنها تخطط لتقديم البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، التي تراجع حاليا بيانات مماثلة من شركتي فايزر وموديرنا.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤولون الفدراليون إنهم لم يدرجوا شركة “جونسون أند جونسون” في خططهم الأولية لإطلاق الجرعات المعززة بسبب نقص البيانات.

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