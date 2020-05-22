لقاح روسي ضد فيروس كورونا ينجح في إختبارات سريرية على البشر

إختبر أخصائيون في مركز غامالي الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، اللقاح الموجه الجديد ضد فيروس كورونا على أنفسهم.

وأثبت الإختبار الناجح وجود مناعة لدى الأشخاص الذين تعرضوا له ولم يسفر عن ظهور أية أعراض سلبية.

وقال رئيس المركز والعضو في أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر غينسبورغ، في حديث لوكالة “إنترفاكس” الروسية، فيما يتعلق بتجربة الخبراء للقاح على أنفسهم فإنهم لا يختبروه على أنفسهم فقط بل يحمون أنفسهم في ظل تفشي الوباء ويتيحون فرصة مواصلة العمل على وضع اللقاح.

وأضاف ألكسندر أنه لاتوجد أي ظواهر جانبية

واوضح الأكاديمي أن المقصود بالأمر هو اللقاح الموجه الواعد ” نيتسيم” الذي تم وضعه على أساس الحمض النووي لفيروس “أدينو” وتم إدخاله في الخلايا الوراثية ل فيروس سارس 2.

ويستخدم فيروس أدينو بمثابة ناقلة للجينات التاجية غلى الخلايا، حيث تقوم بتفعيل عملية تخليق البروتينات في غشاء فيروس جديد كي يتعرف جهاز المناعة على عدو محتمل جديد .