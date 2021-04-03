لقاح “سبوتنيك V” يقي بنسبة 100 بالمائة من الإصابة بأعراض شديدة لكورونا

كشف مركز “غاماليا” الروسي، أن لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا، يقي بنسبة 100 بالمائة من الأعراض الشديدة لكورونا.

كما أن لقاح “سبوتنيك V”، يحمي بنسبة 91.6 بالمائة من الإصابة بالفيروس.

وجاء ذلك، بعد إعلان الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أنه يشتبه في إصابته بفيروس كورونا بعد إجرائه اختبار أظهر نتيجة إيجابية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال مركز “غاماليا” في هذا الخصوص: “يؤسفنا سماع ذلك، سبوتنيك V فعال بنسبة 91.6بالمائة ضد الإصابة بالعدوى و100بالمائة فعال في تلافي الأعراض الشديدة”.

وأضاف المركز، إنه “إذا تأكدت الإصابة بالعدوى وحدثت بالفعل، فإن التطعيم يضمن تعافيا سريعا دون إعراض خطيرة”.

للإشارة، فقد تلقى الرئيس الأرجنتيني “62 عاما”، لقاح “سبوتنيك V” الروسي مطلع العام الحالي.