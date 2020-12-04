لقاح فيروس كورونا سيكون مجانا لكل الفرنسيين بداية من جانفي

حدد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس شهر جانفي موعدا لانطلاق التلقيح لمليون شخص مسن في دور الرعاية، بلقاح فيروس كورونا، على أن تتواصل العملية لتشمل كل الفرنسيين.

وأشار كاستكس:”ستمتلك فرنسا إمكانات بمستوى 200 مليون جرعة، ما سيسمح بتلقيح مئة مليون شخص” إذ يتطلب اللقاح في الوقت الحاضر جرعتين بفارق بضعة أسابيع.

ولضمان مجانية اللقاحات، رصدت الحكومة الفرنسية 1,5 مليار أورو ضمن ميزانية الضمان الاجتماعي للعام 2021.

وشدد كاستكس على أن “هدفنا الأول هو ضمان امتلاك فرنسا ما يكفي من اللقاحات لجميع مواطنيها”.

وأكد أن “انتشار الفيروس يواصل التراجع من أسبوع إلى أسبوع” طارحا إمكانية تدني الحصيلة اليومية “في الأيام المقبلة عن عتبة عشرة آلاف إصابة يومية كحد متوسط”.

وبلغ عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في فرنسا أكثر من 53 ألف وفاة منذ مارس.