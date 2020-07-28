لقاح كورونا لـ”بيونتك” الألمانية و”فايزر” الأمريكية يدخل المرحلة النهائية

قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك وشركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر اليوم الإثنين، إنهما ستبدآن دراسة عالمية مهمة للغاية لتقييم لقاحهما ضد كوفيد 19.

وستتمكن الشركتين في حال نجاح الدراسة، من تقديم اللقاح للحصول على الموافقة لإدراجه على اللوائح التنظيمية في أكتوبر حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وهو الأمر الذي يضع أقدامهما على المسار الصحيح الذي يمكنهما من توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020، و1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

ويُعطى كل مريض جرعتين من اللقاح للمساعدة في تعزيز جهازه المناعي، لذا فإن أول 100 مليون جرعة ستكون كافية لتطعيم حوالي 50 مليون إنسان.

ويتوقع أن تجرى الدراسة في حوالي 120 مكانا على مستوى العالم، ويمكن أن تشمل ما يصل إلى 30 ألف مشارك.

كما ستشمل المناطق المتأثرة بشدة بالمرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.